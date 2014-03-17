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ستروتمان: أنا سعيد بأنني جزء من نادي روما

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ستروتمان: أنا سعيد بأنني جزء من نادي روما ستروتمان: أنا سعيد بأنني جزء من نادي روما

روما /أ ش أ/ أعلن الهولندي كيفن ستروتمان نجم خط وسط نادي روما الإيطالي عن أنه يشعر بالفخر لكونه جزءا من نادي العاصمة الإيطالية ووجه الشكر لكل من دعمه منذ تعرضه للاصابة في الركبة مؤخرا.

كان اللاعب (24 عاما) قد تعرض لإصابة في اربطة الركبة اليسري في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام نابولي صفر / 1 على استاد سان باولو في 9 مارس ليبتعد عن المباريات حتى نهاية الموسم وربما يغيب عن منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم بالبرازيل في الصيف المقبل.

وكتب ستروتمان على حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي ليوجه الشكر لزملائه في فريق روما ومشجعي النادى للرسائل الكثيرة التي تلقاها والتمنيات الطيبة بالشفاء العاجل.

وأضاف اللاعب الدولي الهولندي الذي انضم لذئاب روما من نادي إيندهوفن قبل بداية الموسم الحالي "شكرا لجميع من دعمونى.. إنه لفخر ان اكون جزءا من هذا الفريق.واطيب التمنيات لزملائى والفوز لروما".

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