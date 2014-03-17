بيكيه يعود لتدريبات برشلونة استعدادا للكلاسيكو

إفي - عاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى تدريبات الفريق الكتالوني استعدادا لمواجهة ريال مدريد المرتقبة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة فريقه أمام أوساسونا التي انتهت بفوز ساحق للبرسا بسباعية نظيفة، وذلك بسبب بعض الآلام في منطقة الكاحل.

وعلى جانب آخر واصل المخضرم كارليس بويول التعافي من الإصابة التي لحقتب به مؤخرا، ليتدرب منفردا.

ومن المقرر أن يستريح الفريق غدا الثلاثاء، قبل أن يعود للتدريبات الأربعاء من أجل مواصلة الاستعدادات للكلاسيكو.

ويسعى برشلونة (66 نقطة) للفوز على ريال مدريد (77 نقطة) في مباراة صعبة على ملعب سانتياجو برنابيو، من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، بغية استعادة صدارة الليجا.