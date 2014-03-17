' مانشستر قد يبتعد عن لقب الدوري لمدة 10 سنوات '

لندن /أ ش أ/ حذر داني ميلز الدولى الانجليزى السابق من ان نادى مانشستر يونايتد قد يغيب عن الفوز ببطولة الدورى لمدة عقد كامل.

تأتي تصريحات ميلز بعد ان منى حامل اللقب بالهزيمة صفر /3 امام نادى ليفربول على ملعب اولدترافورد ليحتل المركز السابع فى الجدول بفارق 18 نقطة عن تشيلسى المتصدر.

وقال ميلز فى إطار تحليله لمباريات الاسبوع فى هيئة الاذاعة البريطانية /بى بى سى/ أن عملية اعادة بناء مانشستر يونايتد قد تستغرق من ثلاث الى اربع سنوات ، ثم عليهم فى اليونايتد ان يفكروا فى ان مانشستر سيتى وتشيلسى وليفربول سوف يزدادون قوة هم ايضا ونفس الامر قد ينسحب ايضا على توتنهام وارسنال.

يذكر انه بجانب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى يبتعد مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدورى الابطال مما يهدده بالغياب عن البطولة الاوروبية التى غاب عنها مرة واحدة فقط منذ موسم 1993-1994.

من ناحية أخرى، خرج النادى خالى الوفاض من بطولتى كأس انجلترا وكأس الاندية المحترفة بينما يواجه خطر الخروج من دور الستة عشر لدورى الابطال بعد هزيمته فى لقاء الذهاب امام اوليمبياكوس اليونانى صفر /2 ويتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة اهداف للصعود لدور الثمانية فى مباراة العودة بعد غد الأربعاء.