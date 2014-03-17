أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' مانشستر قد يبتعد عن لقب الدوري لمدة 10 سنوات '

Google+ Print
' مانشستر قد يبتعد عن لقب الدوري لمدة 10 سنوات ' ' مانشستر قد يبتعد عن لقب الدوري لمدة 10 سنوات '

لندن /أ ش أ/ حذر داني ميلز الدولى الانجليزى السابق من ان نادى مانشستر يونايتد قد يغيب عن الفوز ببطولة الدورى لمدة عقد كامل.

تأتي تصريحات ميلز بعد ان منى حامل اللقب بالهزيمة صفر /3 امام نادى ليفربول على ملعب اولدترافورد ليحتل المركز السابع فى الجدول بفارق 18 نقطة عن تشيلسى المتصدر.

وقال ميلز فى إطار تحليله لمباريات الاسبوع فى هيئة الاذاعة البريطانية /بى بى سى/ أن عملية اعادة بناء مانشستر يونايتد قد تستغرق من ثلاث الى اربع سنوات ، ثم عليهم فى اليونايتد ان يفكروا فى ان مانشستر سيتى وتشيلسى وليفربول سوف يزدادون قوة هم ايضا ونفس الامر قد ينسحب ايضا على توتنهام وارسنال.

يذكر انه بجانب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى يبتعد مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدورى الابطال مما يهدده بالغياب عن البطولة الاوروبية التى غاب عنها مرة واحدة فقط منذ موسم 1993-1994.

من ناحية أخرى، خرج النادى خالى الوفاض من بطولتى كأس انجلترا وكأس الاندية المحترفة بينما يواجه خطر الخروج من دور الستة عشر لدورى الابطال بعد هزيمته فى لقاء الذهاب امام اوليمبياكوس اليونانى صفر /2 ويتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة اهداف للصعود لدور الثمانية فى مباراة العودة بعد غد الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع