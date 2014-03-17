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فرنسا تستدعي إبن زيدان

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فرنسا تستدعي إبن زيدان فرنسا تستدعي إبن زيدان

إفي - تم استدعاء لوكا زيدان الابن الثاني للأسطورة زين الدين زيدان لمنتخب فرنسا تحت 16 عاما في معسكر يقام نهاية الشهر الجاري، وفقا لما أعلنه اليوم الاتحاد المحلي.

ويأتي استدعاء اللاعب (15 عاما) والذي يلعب في مركز حراسة المرمى بفريق الشباب بريال مدريد عقب أسابيع من حضور أخيه الأكبر إنزو لمعسكر منتخب الشباب الفرنسي تحت 19 عاما.

وتسبب استدعاء إنزو للمنتخب مطلع الشهر الجاري في عاصفة اعلامية بفرنسا نظرا لأنه يلعب في نفس مركز والده، مما جذب الكثير من وسائل الاعلام لمعسكر الفريق.

وبالنسبة للوكا، فإن والده، الذي يشغل منصب المدرب المساعد في ريال مدريد، دائما ما يشيد بـ"اصراره في التدريبات على التطور والتقدم".

ومثل لوكا وإنزو يحق لنجلي زيدان الأخرين تيو (11 عاما) وإلياز (تسعة أعوام) الاختيار بين اللعب إما لفرنسا مثل والدهما أو لإسبانيا، حيث يقيمان مع والدتهما الإسبانية.

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