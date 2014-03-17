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الازمة الاوكرانية تعيد بلهندة للدوري الفرنسي

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الازمة الاوكرانية تعيد بلهندة للدوري الفرنسي الازمة الاوكرانية تعيد بلهندة للدوري الفرنسي

/أ ش أ/ يبدو ان الازمة السياسية والامنية التي تمر بها اوكرانيا ستحدد الوجهة القادمة للمغربي يونس بلهندة نجم فريق دينامو كييف.

وتفيد الانباء بأن الظروف الحالية فى اوكرانيا اجبرت اللاعب على اتخاذ قرار الرحيل بصفة كبيرة ومن المتوقع ان تكون الوجهة نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي الذي ابدى رغبته في ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال بلهندة لموقع 10 سبورت "نحن نسكن في وسط المدينة على بعد 700 متر من التظاهرات ، الاحداث ليست بعيدة عنا .. اعتقد ان الامر يهدد حياة زوجتي واخي وحياتي ايضا .. ساغادر دون ان استشير احدا".

ومن المنتظر ان تشجع تصريحات بلهندة فريق الجنوب الفرنسي بصورة اكبر لتسريع اجراءات التفاوض مع وسط الميدان الهجومي للمنتخب المغربي .

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