أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نائب سلفي سابق يقتحم مركز شرطة “مغاغه” ويعتدي على ضابطين‎ بالمنيا

Google+ Print
نائب سلفي سابق يقتحم مركز شرطة “مغاغه” ويعتدي على ضابطين‎ بالمنيا نائب سلفي سابق يقتحم مركز شرطة “مغاغه” ويعتدي على ضابطين‎ بالمنيا

أرشيفية

 

شهد قسم شرطة مغاغه بالمنيا  قيام عضو مجلس شعب سلفي سابق باقتحام القسم واعتدى علي ضابطين شرطه لمنعه من محاوله تفتيش السجن بحجة الكشف عن وجود حالات تعذيب وعندما تصدي له الضباط تعدي عليهما.

كان اللواء اسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام نائب برلماني سابق يدعي الدكتور عمر “م” باقتحام مركزشرطه مغاغه ومحاوله تفتيش السجن بالقوه وفور معارضه الضباط المتواجدين بالقسم والتصدي له تعدي علي النقيبان محمد غيث وممدوح شعبان معاوني مباحث المركز وتحرر محضر بالواقعه برقم 1717 لسنة 2014 اداري قسم مغاغه وتوليت نيابه مغاغه التحقيق في الواقعه وامرت بضبط واحضار المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا