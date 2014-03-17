نائب سلفي سابق يقتحم مركز شرطة “مغاغه” ويعتدي على ضابطين‎ بالمنيا

شهد قسم شرطة مغاغه بالمنيا قيام عضو مجلس شعب سلفي سابق باقتحام القسم واعتدى علي ضابطين شرطه لمنعه من محاوله تفتيش السجن بحجة الكشف عن وجود حالات تعذيب وعندما تصدي له الضباط تعدي عليهما.

كان اللواء اسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام نائب برلماني سابق يدعي الدكتور عمر “م” باقتحام مركزشرطه مغاغه ومحاوله تفتيش السجن بالقوه وفور معارضه الضباط المتواجدين بالقسم والتصدي له تعدي علي النقيبان محمد غيث وممدوح شعبان معاوني مباحث المركز وتحرر محضر بالواقعه برقم 1717 لسنة 2014 اداري قسم مغاغه وتوليت نيابه مغاغه التحقيق في الواقعه وامرت بضبط واحضار المتهم.