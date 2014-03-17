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“6 إبريل” و”الدستور” و”مصر القوية” يرفضون عودة الحرس الجامعي

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“6 إبريل” و”الدستور” و”مصر القوية” يرفضون عودة الحرس الجامعي “6 إبريل” و”الدستور” و”مصر القوية” يرفضون عودة الحرس الجامعي

حزب الدستور – ارشيفية

أصدر كل من حركة “6أبريل” وحزبى “الدستور” و” القوية ” بيان مشترك يعربون فيه عن اعتراضهم على عودة الحرس الجامعى،وذلك بحضور كل من خالد صقر ممثل” 6 أبريل” و عمرو خطاب ممثل “مصر القوية” و علاء تامر ممثل حزب “الدستور”.

وقال البيان:” إن الطلاب سيظلوا شوكة فى حلق النظام كما كانت فى كل الانظمة السابقة و سيظل الطلاب حجر عثرة أمام كل الأنظمة المستبدة و أن عودة الداخلية و اقتحامها حرمات الجامعات لن يمر مرور الكرام لذلك نقول لهم ستحاسبون و تفحون و لكن حسابكم هذه تئامره لن يكون بالهين” .

ورفض البيان بشكل قاطع أي شكل من أشكال تدنيس أعتاب الجامعات بأقدام الحرس الجامعي ويرفض عودته بأي شكل من الأشكال.

وبعث الطلاب برسالة إلى الطلاب المعتقلين فحواها :” لطالما كنتم و ستظلون الأمل في مستقبل أفض و وضع أرخى لبلدنا و أهلنا و مجتمعنا ، أنتم البركان الثائر في وجه كل من تسول له نفسه اقتطاع ولو أبسط حق من حقوقكم …دمتم الأمل”.

واختتموا الرسالة قائلين :”عاش نضال الطلاب .. طالب حر ضد القهر و ضد الظل….يسقط يسقط حكم العسكر”.

من جانبه قال خالد صقر ممثل طلاب “6 أبريل” :”إن مطالبنا واحدة و التعاون مع طلاب ضد الانقلاب شئ مرفوض لأن مطالبنا ليست سياسية كمطالبهم ،بل مطالبنا طلابية و تتمثل في رفض عودة الحرس الجامعي”.

المراسل : محمد عيسى

 

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