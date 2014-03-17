ميدو : نحن الأفضل.. والنتيجة لا تُعبّر عن اللقاء

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك عقب مباراة المصري والزمالك والتي خسرها الفريق الأبيض بهدف، أن لا عبيه قدموا مباراة كبيرة لكن لازمهم سوء توفيق غير عادي.

وأضاف ميدو أن نتيجة المباراة لا تعبر عن أحداثها مطلقًا، فقد حاول لاعبو الزمالك طيلة المباراة ووصلوا لمرمى المصري كثيرًا، في الوقت الذي لم يصل فيه الفريق البورسعيدي لمرمى عبد الواحد السيد سوى في فرصتين.

وعن تغييراته في المباراة قال ميدو، بالفعل خروج أحمد توفيق ونزول دومينيك كان مخاطرة كبيرة، لكن موقف المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادل في مباراتين متتاليتين فرضوا علينا المخاطرة.

وأتم ميدو حديثه بالمباركة لجماهير المصري البورسعيدي حصول فريقهم على الثلاث نقاط، ووعد جماهير الزمالك بالنتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.