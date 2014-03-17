أمن دمياط يقبض علي 3 طلاب إخوان لحيازتهم إسبراي

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط اليوم القبض على ثلاثة عناصر ، ثبت أنها تنتمى لجماعة الإخوان المحظورة ، وبحوزتهم 11 عبوة إسبراى ، وذلك أثناء قيامهم باستخدامها ; لكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة، على جدران المدارس الثانوية.

يُذكر أن هؤلاء المقبوض عليهم هم “عبد الرحمن سادات أبو جلاله – طالب بكلية الدراسات الإسلامية ، وحسين كمال السيد نجار ، وعلى عوض السبع 18سنة طالب بالثانوية الميكانيكية .

اعترف “الثاني” فى التحقيقات ، أنه تقاضى مبلغ 200 جنيه من المتهم الأول للمشاركة معهم.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.