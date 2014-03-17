أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن دمياط يقبض علي 3 طلاب إخوان لحيازتهم إسبراي

Google+ Print
أمن دمياط يقبض علي 3 طلاب إخوان لحيازتهم إسبراي أمن دمياط يقبض علي 3 طلاب إخوان لحيازتهم إسبراي

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط اليوم القبض على ثلاثة عناصر ، ثبت أنها  تنتمى لجماعة الإخوان المحظورة ، وبحوزتهم 11 عبوة إسبراى ، وذلك أثناء قيامهم باستخدامها ; لكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة، على جدران المدارس الثانوية.

يُذكر أن هؤلاء المقبوض عليهم هم “عبد الرحمن سادات أبو جلاله – طالب بكلية الدراسات الإسلامية ، وحسين كمال السيد نجار ، وعلى عوض السبع 18سنة طالب بالثانوية الميكانيكية .

اعترف “الثاني” فى التحقيقات ، أنه تقاضى مبلغ 200 جنيه من المتهم الأول للمشاركة معهم.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا