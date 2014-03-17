أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - عاشور الأدهم: ميدو سبني بالأم .. ومدرب الزمالك: أعتذر

Google+ Print
فيديو - عاشور الأدهم: ميدو سبني بالأم .. ومدرب الزمالك: أعتذر فيديو - عاشور الأدهم: ميدو سبني بالأم .. ومدرب الزمالك: أعتذر

قال عاشور الأدهم لاعب وسط المصري إن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد وجه له ألفاظ نابية على خلفية اشتعال أحداث المباراة في دقائقها الأخيرة.

وسقط عاشور الأدهم بعد التحام مع دومينيك دا سيلفا لاعب الزمالك، تبعها اشتعال الموقف وتدخل ميدو وهو ما ظهر على الشاشات، قبل انتهاء اللقاء بسقوط فريق ميدو 1-0 أمام المصري.

وأضاف الأدهم في تصريحات تليفزيونية "ميدو سبني بالأم والأب وقال لي أنني لو لاعب في الزمالك لن أقوم بمثل هذا".

وتابع "الحكم جهاد جريشة، شاهد الواقعة وله كل تقدير وهو من يحدد العقوبة".

وأتم موجها حديثه لميدو "أنا متربي".

وعلم FilGoal.com أن ميدو توجه لعاشور الأدهم عقب المباراة ووجه له الاعتذار، وقبله اللاعب.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي: "أعتذر عن شدة الملعب التي حدثت، كل هذا وارد أن يحدث".

وعاد الأدهم في تصريحاته بعد اعتذار العالمي قائلا: "أحترم ميدو، وعلى رأسي من فوق .. انتهى الخلاف ولا توجد أي مشكلة".

شاهد واقعة انفعال ميدو على الأدهم من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة