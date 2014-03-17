فيديو - عاشور الأدهم: ميدو سبني بالأم .. ومدرب الزمالك: أعتذر

قال عاشور الأدهم لاعب وسط المصري إن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد وجه له ألفاظ نابية على خلفية اشتعال أحداث المباراة في دقائقها الأخيرة.

وسقط عاشور الأدهم بعد التحام مع دومينيك دا سيلفا لاعب الزمالك، تبعها اشتعال الموقف وتدخل ميدو وهو ما ظهر على الشاشات، قبل انتهاء اللقاء بسقوط فريق ميدو 1-0 أمام المصري.

وأضاف الأدهم في تصريحات تليفزيونية "ميدو سبني بالأم والأب وقال لي أنني لو لاعب في الزمالك لن أقوم بمثل هذا".

وتابع "الحكم جهاد جريشة، شاهد الواقعة وله كل تقدير وهو من يحدد العقوبة".

وأتم موجها حديثه لميدو "أنا متربي".

وعلم FilGoal.com أن ميدو توجه لعاشور الأدهم عقب المباراة ووجه له الاعتذار، وقبله اللاعب.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي: "أعتذر عن شدة الملعب التي حدثت، كل هذا وارد أن يحدث".

وعاد الأدهم في تصريحاته بعد اعتذار العالمي قائلا: "أحترم ميدو، وعلى رأسي من فوق .. انتهى الخلاف ولا توجد أي مشكلة".

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