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رمزى يسى يعزف أشهر مقطوعات بيتهوفن وشوبان بالاسكندرية والقاهرة الأسبوع المقبل

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رمزى يسى يعزف أشهر مقطوعات بيتهوفن وشوبان بالاسكندرية والقاهرة الأسبوع المقبل رمزى يسى يعزف أشهر مقطوعات بيتهوفن وشوبان بالاسكندرية والقاهرة الأسبوع المقبل

 

يقدم عازف البيانو العالمى رمزى يسى مجموعة من المقطوعات الموسقية بالحفلين المقرر إقامتهما لة ،ويقام الاول مساءالأثنين24مارس بمسرح سيد درويش بالأسكندرية،والثانى مساء الثلاثاء25مارس بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة.
> ويقدم يسى بالحفل مجموعة من أعمال عمالقة الموسيقى العالمية،بيتهوفن،رخمانينوف،وشوبان.
> المعروف أن عازف البيانو العالمى رمزى يسى درس البيانو بكونسرفتوار القاهرة واستكمل دراسته فى كونسرفتوار تشايكوفسكى بموسكو، حصد عدة جوائز فى مسابقات عالمية منها مسابقة مارجريت لونج، مسابقة فيوتى وشهادة تقدير من مسابقة تشايكوفسكى بالإضافة إلى حصوله على ميدالية مئوية فرانز ليست التذكارية، قدم العديد من الحفلات وتم عرضها مباشرة من خلال التليفزيون فى قاعات ومسارح هامة منها الباربيكان، الشانزليزية وغيرها، شارك كعضو فى لجان تحكيم العديد من المسابقات الدولية للبيانو فى الولايات المتحدة وأوروبا، يقوم بتدريس البيانو فى قسم” ألفريد كورتو” بمعهد ايكول نورمال للموسيقى فى باريس بفرنسا، شغل منصب مدير دار الأوبرا المصرية عام 1998 وعين عام 1999 مستشار خاص للموسيقى بوزارة الثقافة.

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