مرتضي منصور يعظ ” زينة ” : “اتق الله وإلا سأكشف أسرارك العائلية”

هدد مرتضي منصور، محامي الفنان المصري أحمد عز، الفنانةَ زينة بكشف الكثير من الأسرار التي تنال من حياتها وأسرتها، في حال لم تتوقف عن ما وصفه بمسلسل التجريح بموكله.

وتعهّد منصور بأنه سيتنحى من هيئة الدفاع عن عز ، إذا قدمت زينة أي عقد زواج لها منه، سواء كان رسمياً أو عرفياً، وأنه سيعتذر للجميع عن قبوله هذه الدعوى.

> وأضاف في مداخلة على قناة “الحياة” المصرية أن “زينة أعلنت عن طريق محاميها أنها قدمت للنيابة عقد زواج رسمياً لعز من فنانة أخرى، لكن لم تقدم ما يثبت صحة ادعاءاتها بزواجها منه”، مؤكداً أن النيابة تحقق في وقائع تزوير وثائق سفر وشهادات ميلاد للطفلين، وليس إثبات نسب، حيث لا يمكن قانوناً أن تحقق في إثبات النسب قبل التحقيق في إثبات العلاقة الزوجية، مطالباً زينة بأن تتقي الله في نفسها، وتتوقف عن الإساءة لعز.