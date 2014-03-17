"تاليس أسبانيا" تسعى لتجديد عقد صيانة السكك الحديدية فى مصر

قال خيسوس سانتشيز بارجاز، رئيس شركة تاليس أسبانيا، إحدى الشركات التابعة لشركة تاليس الفرنسية متعددة الجنسيات، إنه يحاول تجديد عقد بقيمة 1000 مليون يورو مع السلطات المصرية، وذلك لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية، حيث يريد أن تصبح مصر الركيزة الثالثة بعد السوق المحلية وتركيا.

ووفقا لصحيفة الإكونوميستا الأسبانية، فقد فتح الباب أمام تاليس أسبانيا فى السوق المصرية، بعد فوزها بأربعة مشاريع رئيسية، والأول وفقا للرسم الذى نشرته الصحيفة تجديد خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية، والثانى بين بنى سويف وأسيوط والقاهرة وأسوان، والثالث خط بنها (الإسماعيلية –بورسعيد)، والرابع والأخير خط (طنطا -المنصورة- دمياط).

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 2013 وقعت شركة تاليس أسبانيا عقد بقيمة 109 ملايين يورو مع السلطات المصرية، لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية بين القاهرة ومدينة الإسكندرية، وهذا العقد سيستمر 4 سنوات، كما ستقوم بتجديد أنظمة الإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية واستبدال أنظمة الإنترلوك، وتثبيت مراقبة الحركة المركزية، كما أنها ستقوم بتجديد المعدات والأسلاك ومحركات الإبر وأنظمة الطاقة ونظام الاتصالات.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات المصرية الأسبانية تتخللها تحول كبير فى السياسة التجارية من خلال هذا المشروع.

ووفقا لتاليس، فإن لهذه التجديدات أهمية كبيرة فى مصر، خاصة وأن معظم الحوادث نتيجة تدهور حالة السكك الحديدية فى مصر، وأن هذا التحديث سيعدل فى مسار النقل فى المدينتين الأكثر اكتظاظا بالسكان فى مصر، وتحسين قدرة الخط الحديدى لاستيعاب عدد أكبر من الركاب، وزيادة سرعة القطار من 140 كم فى الساعة إلى 160كم فى الساعة والفترة الفاصلة بين القطارات ستكون بين 5-10 دقائق.

وقال بارجوس "إنه لفخر لى العمل فى مصر، وخاصة فى مشروع مثير للاهتمام مثل مشروع تجديد السكك الحديدية"، مضيفا أن شركة تاليس لأول مرة توقع عقدا مع مصر، وهذا يظهر أن أسبانيا لديها قوة فى قطاع السكك الحديدية فى العالم، كما أكد أن الشركة لديها بالفعل وجود فى تركيا والجزائر والمغرب والمكسيك وماليزيا.