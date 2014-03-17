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شيخ الأزهر يستقبل سفير ماليزيا

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شيخ الأزهر يستقبل سفير ماليزيا شيخ الأزهر يستقبل سفير ماليزيا

استقبل عصر اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب، شيخ الأزهر، داتو كو جعفر كو شعارى سفير ماليزيا بمصر.

وبحث الجانبان سبل التعاون العلمى الممكنة بين ماليزيا والأزهر الشريف.

وقال الإمام الأكبر: "إنّ الأزهر الشريف ملك للمسلمين جميعًا فى مشارق الأرض ومغاربها"، معربًا عن استعداد الأزهر للتعاون لإيصال رسالة الأزهر إلى كلّ مكان.

من جانبه أكّد السفير الماليزى بالقاهرة أنّ الأزهر الشريف بثقله العلمى، ومكانته التاريخية، لا غنى عنه للمسلمين فى كلّ مكان فى أنحاء الأرض، خاصة الطلاب الماليزيين الذين يدرسون فى رحاب الأزهر ويتضلعون من منهجه.

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