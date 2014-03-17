أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الزراعة: إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين قريبا

Google+ Print
وزير الزراعة: إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين قريبا وزير الزراعة: إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين قريبا

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه قريبا سيتم إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين، مؤكدا أن هناك اجتماعات متتالية مع إدارة هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، للإسراع فى تفعيل منظومة التأمين الصحى، وإضافة المقترحات النهائية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لرفعة لرئيس الجمهورية وإقراره.

وأضاف أبو حديد، أن الدستور الجديد خصص 3% من الدخل القومى الزراعى للتأمين الصحى على الفلاحين، حيث يتم اعتماد 5 مليارات جنيه للتأمين على الفلاح وزوجته على مستوى الجمهورية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365