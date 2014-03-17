وزير الزراعة: إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين قريبا

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه قريبا سيتم إقرار مشروع التأمين الصحى على الفلاحين، مؤكدا أن هناك اجتماعات متتالية مع إدارة هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، للإسراع فى تفعيل منظومة التأمين الصحى، وإضافة المقترحات النهائية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لرفعة لرئيس الجمهورية وإقراره.

وأضاف أبو حديد، أن الدستور الجديد خصص 3% من الدخل القومى الزراعى للتأمين الصحى على الفلاحين، حيث يتم اعتماد 5 مليارات جنيه للتأمين على الفلاح وزوجته على مستوى الجمهورية.