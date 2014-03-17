حركة تنقلات محدودة لقادة القوات المسلحة تشمل وصفى والشحات وخيرت بركات ويحي طه

أصدر المشير عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، نشرة تنقلات لبعض قادة القوات المسلحة شملت تعيين اللواء أركان حرب أحمد وصفى رئيس الجيش الثانى الميدانى رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة ، بدلا من اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحى الذى وصل السن القانونى وتعيين اللواء أركان حرب محمد الشحات رئيس اركان الجيش الثانى قائدا للجيش الثانى الميدانى خلفا له وتعيين اللواء اركان حرب ناصر العاصى رئيسا لاركان الجيش الثانى .

كما شملت النشرة أيضا تعيين اللواء أركان حرب مصطفى الشريف مساعدا لوزير الدفاع وترك موقعه كمدير لإدارة شئون الضباط التى تولاها اللواء اركان حرب خيرت بركات خلفا للواء اركان حرب مصطفى الشريف وتعيين اللواء أركان حرب محمد عرفات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية رئيسا لهيئة التفتيش .

وتضمنت الحركة تعيين اللواء اركان حرب يحى طه احمد على رئيس اركان المنطقة الجنوبية الجنوبية قائدا للمنطقة خلفا خلفا للواء محمد عرفات الذى تولى رئيسا لهيئة التفتيش وتعيين اللواء اركان حرب سيد عبد الكريم مساعد قائد الجيش الثالث رئيسا لاركان المنطقة الجنوبية .

أ.ش.أ