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بالصور جنات تنتهى من تصوير كليب “حب جامد” و “واحشنى” فى بيروت

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جنات

جنات

جنات1جنات2

 

انتهت الفنانة جنات من تصوير كليبات أغنياتها”حب جامد”،و”واحشنى”فى العاصمة اللبنانية بيروت،وقام بأخراجهما المخرج وليد نصيف.
> وتعود جنات للقاهرة،حيث تشارك مع فى إحياء الحفل المقررإقامتة يوم الخميس المقبل 20مارس في دار “الماسة” التابع للقوات المسلحة، بمناسبة افتتاح القاعة الجديدة بها التي تحمل اسم “اندلوسيت”.

وتم نشر إعلان الحفل بطول الشارع الذي توجد به دار “الماسة”، والمقرر أن يقام مساء الخميس الموافق 20 مارس الجاري.

وكان منظم الحفل وليد منصور قد كشف أن الحفل يعتبر حفلا خاصا، حيث يقام بدعوات خاصة، تشرف إدارة الدار على إرسالها لكبار المسئولين في الدولة، وكبار رجال الأعمال.

 

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