عمال مصنع بوتاجاز الطود بالأقصر يتهمون إدارة المصنع بالفساد

اتهم عمال مصنع بوتاجاز الطود بجنوب الأقصر إدارة المصنع بالفساد والتلاعب في أوزان اسطوانات البوتاجاز لصالح المستثمر علي حساب المواطنين .

واتهم العمال سلطات المحافظة بالتواطؤ لصالح المستثمر الذي يدير المصنع بنقل العمال الخمسة الذين كشفوا الفساد الي مصنع البوتاجاز بمحافظة الدقهلية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب العيش والحرية للعمال بمحافظة الأقصر بحضور ابوبكر فاضل أمين عام الحزب بالمحافظة وعدد من النشطاء السياسيين وممثلي بعض الأحزاب السياسية .

وأمهل العمال الخمسة المنقولين وهم “: أشرف السعدي ابوالفضل وأحمد عبدالله محمود ومحمد عبدالحق آدم وخليل محمد خليل وعرفات محمد آدم ” إدارة المصنع إسبوعا لإعادتهم للعمل بالمصنع مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام .

وطالب العمال بعودة زملائهم المنقولين الي عملهم ورحيل المستثمر وعودة ادارة المصنع الي محافظة الأقصر وزيادة انتاجية الوردية الواحدة الي 4 آلاف اسطوانة بوتاجاز وتوفير الأمن الصناعي لحماية العاملين بالمصنع وتطبيق الحد الأدني للأجور وتشكيل نقابة للعاملين بالمصنع .

وأصدر عدد من الأحزاب السياسية والقوي الثورية بالأقصر بيانا مشتركا وقع عليه أحزاب العيش والحرية والتيار الشعبي و التجمع والدستور والمصري الديمقراطي حيث قال البيان نتابع نحن القوي السياسية والثورية وأهالي الأقصر عن كثب ما يحدث داخل المصنع من قبل ادارة المصنع بالتعاون والمستثمر مع سكرتارية المحافظة وتعرض 5 من العمال للنقل الي مصنع البوتاجاز بالدقهلية وتهديدهم بالفصل وتهديد باقي العاملين بالمصنع لنفس المصير بسبب كشفهم للفساد .

وأضاف البيان أن هذا التعسف الذي يتم بشكل ممنهج ضد العاملين بالمصنع يدفعنا لأن نتوجه للرأي العام والجهات الرقابية بفتح ملف مصنع الطود والتحقيق فيه .

في سياق متصل قال أبوبكر فاضل أمين عام حزب العيش والحرية بالأقصر أن الحزب سينظم مؤتمرا دائم سينعقد بشكل دوري يضم ممثلين لجميع العمال بالمحافظة لحل مشكلات العمال علي أن تنعقد أول فعالية لهذا المؤتمر خلال شهر أكتوبر المقبل .