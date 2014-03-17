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مسئول روسي يسخر من “أوباما”.. ويصف القوبات بـ”المحدودة”

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الرئيس الأمريكى باراك أوباما

الرئيس الأمريكى باراك أوباما

سخر نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين، من العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الاثنين 17 مارس على بعض المسؤولين الروس، بمن فيهم روغوزين نفسه.

وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي في حسابه الخاص على موقع تويتر، مستهجنا إدراج اسمه في قائمة العقوبات بالتغريدة التالية: “الرفيق أوباما، ماذا عن أولئك الذين لا يملكون حسابات أو ممتلكات في الخارج؟ أم أنكم لم تفكروا بهذا الأمر؟” هذا وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية 7 من المسؤولين الروس.

وقررت واشنطن فرض هذه العقوبات إثر التطورات الأخيرة للوضع حول أوكرانيا والاستفتاء في جمهورية القرم التي تتطلع للانضمام الى روسيا.

 

 

 

 

 

ديمتروي روزجين

ديمتروي روزجين

 

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