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جامعة الأزهر تستنكر تشويه حوائطها بالشعارات

  • مصر
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استنكرت إدارة جامعة الازهر تشوية حوائط الجامعة بالألفاظ والعبارات المسيئة التي لا تعبر عن طلاب العلم.

وأوضحت إدارة الجامعة في بيان لها، الاثنين، أن محاضرات الدراسات العليا والمحاضرات في الكليات العلمية والنظرية استمرت على حد سواء بانتظام رغم مظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين.

كما شكرت جامعة الأزهر طلاب العلم الذين توافدوا على محاضراتهم، وأوضحت أنها لن تدخر جهدا في تهيئة المناخ الملائم لطلاب العلم المنتظمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الخارجين عن النظام الجامعي.

وحرص عمداء الكليات علي الالتقاء المباشر مع الطلاب تأكيدا على توجيهات الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالتواصل مع أبنائهم من الطلاب وتقديم حلول فورية لأية مشكلة تعترضهم أثناء سير العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أوالرياضية وغير ذلك.

من جانب اخر، أنهت طالبات الازهر مظاهرة أمام المدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر بعد استخدامهن الشماريخ وترديد العبارات المسيئة للشرطة والداخلية وإدارة جامعة الازهر حيث قامت قوات الامن بتفريق المظاهرة وعاد الهدوء للمنطقة

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