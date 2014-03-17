شيخ الأزهر يستعرض التعاون العلمي مع سفير ماليزيا

استقبل الدكتور أحمد الطيّب، شيخ الأزهر، الإثنين، بمقر المشيخة السفير داتو كو جعفر كو شعاري، سفير ماليزيا بالقاهرة.

وتمت خلال المقابلة بحث سبل التعاون العلمي الممكنة بين ماليزيا والأزهر الشريف.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف ملك للمسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها، معربًا عن استعداد الأزهر للتعاون لإيصال رسالة الأزهر إلى كلّ مكان.

من جانبه، أكد السفير الماليزي بالقاهرة أن الأزهر الشريف بثقله العلميّ، ومكانته التاريخية، مما لا غنى عنه للمسلمين في كلّ مكان في أنحاء الأرض، خاصة الطلاب الماليزيين الذين يدرسون في رحاب الأزهر ويتضلعون من منهجه.