ألمانية تتهم مندوب شرطة بالنصب عليها فى 250 ألف جنيهًا بالغردقة ‎

إتهمت سائحة ألمانية الجنسية، مندوب شرطة بالغردقة بالنصب عليها فى مبلغ 250 ألف جنيه بعد ادعائه بأنه ضابط شرطة والقيام بمساعدتها فى أنشاء مطعم بإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

وحررت السائحة بلاغًا ضد المتهم تبين من التحقيقات ان السائحة تدعي أوجينا كثمان، وإتهمت في البلاغ مندوب شرطة يدعى ” سيد . أ ” بالنصب عليها فى ربع مليون جنيه بعد ادعائه بأنه ضابط شرطة، ومساعدتها فى أنشاء شركة غذائية ومطعم فى أحدى القرى السياحية، حمل المحضر رقم 1199 إدارى ثان الغردقة .ويباشر ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات.