تكريم 128 من أسر شهداء الجيش الثالث

قام اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني واللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء نبيل الخميسي مديرجمعية المحاربين القدامي ومصابي الحرب واللواء خليل حرب مدير أمن السويس بتكريم 128 أسرة من أسر شهداء (أكتوبر73 والشرطة وأبطال المقاومة الشعبية والمحاربين القدماء ) بمنحهم هدايا عينية ورمزية تكريماً لجهودهم أثناء حرب أكتوبر 1973.

أكد اللواء العربي السروي أكد أن شهداء حرب أكتوبر ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وكرامة المصريين مشيراً إلي أنه تم إطلاق أسماء عدد من شهداء السويس والفدائيين علي المدارس الجديدة وشوارع مدينة الشهداء تكريماً لهم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في قيادة الجيش الثالث الميداني بمناسبة بيوم الشهيد وحضره عددا من أسر الشهداء ومصابي الحرب وقيادات الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية وضباط الشرطة ومن المقاومة الشعبية الفدائين(محمود عواد ومحمود طه وعبد المنعم قناوي واحمد عطيفي وفتحي عوض الله.