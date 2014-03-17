مدرسة السيدة خديجة بنات تفوز بكأس التفوق الدراسي في أسوان‎

فازت مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بادفو بكأس التفوق والمركز الاول

في مسابقة اوائل الطلبة التي نظمتها اذاعة جنوب الصعيد بالتعاون مع

مديرية التربية والتعليم باسوان.

أكد ذلك محمد الحسن مدني مدير عام اذاعة جنوب الصعيد وقال ان مسابقة

اوائل الطلبة انطلقت منذ بداية العام الدراسي وشارك فيها جميع المدارس

الثانوية علي مستوي محافظة اسوان واسفرت التصفيات النهائية التي شارك

فيها خمس مدارس اليوم عن فوز مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بكاس

التفوق والمركز الاول بينما جاءت مدرسة اسوان الثانوية بنات في المركز

الثاني ، وحصلت مدرسة كوم امبو الثانوية بنين علي المركز الثالث ، وجاءت

مدرسة بنبان الثانوية المشتركة في المركز الرابع ، اما مدرسة كلابشة

الثانوية المشتركة فجاءت في المركز الخامس والاخير .

واشار مدنى الي ان محمد حواتي مدير عام التربية والتعليم باسوان قام

بتسليم كاس التفوق الي المدرسة الفائزة في المسابقة وقدم لهم مكافاة

مالية ، ووعد بتكريم المشاركين في هذه المسابقة خلال حفل كبير بحضور

اللواء مصطفي يسري محافظ اسوان خلال الفترة المقبلة

موضحا ان التصفيات النهائية للمسابقة علي مستوي محافظات جنوب الصعيد وهي

اسوان والاقصر وقنا ووسوهاج والبحر الاحمر سوف تقام في نهاية شهر مارس

الحالي.