أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: إيفا لونغوريا تحتفل بعيد ميلادها الـ39

Google+ Print
بالصور: إيفا لونغوريا تحتفل بعيد ميلادها الـ39 بالصور: إيفا لونغوريا تحتفل بعيد ميلادها الـ39

بفستان أحمر وإطلالة تضجّ حياة وشباباً، احتفلت النجمة Eva Longoria بعيد ميلادها الـ39 في ميامي، وسط أصدقائها المقرّبين، وبإشراف مجلة " Ocean Drive ".

Eva التي لا تخفي عمرها الحقيقي، أكدت أنها لا تشعر بالقلق من اقترابها من عمر الـ 40 حتى لو كانت نجمة في هوليوود، فهي تبدو أكثر إثارة وجاذبية من عمر الـ 29.

وقد أطفأت Eva قالب الحلوى الذي حمل مجسّماً لصورتها على غلاف مجلة " Ocean Drive "بفرحة وسعادة بين أصدقائها.

يُذكر أنّ Eva Longoria على علاقة غراميّة بالممثل Jose Antonio Baston منذ العام الماضي، إلا أنها لا تريد إنجاب الأطفال حالياً.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي