بالصور: إيفا لونغوريا تحتفل بعيد ميلادها الـ39

بفستان أحمر وإطلالة تضجّ حياة وشباباً، احتفلت النجمة Eva Longoria بعيد ميلادها الـ39 في ميامي، وسط أصدقائها المقرّبين، وبإشراف مجلة " Ocean Drive ".

Eva التي لا تخفي عمرها الحقيقي، أكدت أنها لا تشعر بالقلق من اقترابها من عمر الـ 40 حتى لو كانت نجمة في هوليوود، فهي تبدو أكثر إثارة وجاذبية من عمر الـ 29.

وقد أطفأت Eva قالب الحلوى الذي حمل مجسّماً لصورتها على غلاف مجلة " Ocean Drive "بفرحة وسعادة بين أصدقائها.

يُذكر أنّ Eva Longoria على علاقة غراميّة بالممثل Jose Antonio Baston منذ العام الماضي، إلا أنها لا تريد إنجاب الأطفال حالياً.

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