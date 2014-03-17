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حريق يلتهم شقة سعيد صالح

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حريق يلتهم شقة سعيد صالح حريق يلتهم شقة سعيد صالح

تعرّضت شقة الفنان الكوميدي سعيد صالح للحريق، حيث كان بداخلها هو وزوجته شيماء، وكادا يتعرضان للاختناق أثناء نومهما لولا العناية الإلهية التي تدخلت لإنقاذهما، حيث تمكّنا من الإفلات من الحريق والخروج من الشقة.
وقد استغرق حضور رجال الإطفاء إلى الشقة حوالي الساعة، كانت كفيلة للقضاء على كل محتويات الشقة.
وقد تبيّن أن السبب في الحريق هو إشعال سعيد صالح سيكارة سقطت منه دون أن يتنبّه، وقد أصيب الفنان الكوميدي وزوجته بحروق بسيطة.

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