أبطال مسلسل The Bold and the beautiful في دبي

بعد زيارة Katherine Kelly Lang إلى أبو ظبي التقت فريق عمل المسلسل الأمريكي الشهير The Bold and the beautifull أمس في دبي وهم المنتج والكاتب "Bradly"، والممثلين "Don Diamont"، و"Thorsten kaye"، خلال مؤتمر صحفي عقدته قناة دبي ون في فندق أتلانتس النخلة في دبي؛ بحضور وسارة الصايغ من مؤسسة دبي للإعلام، وجمال العوضي من (twofour54)، حيث سيعرض المسلسل حصرياً على قناة دبي ون، بالإضافة إلى أنهم سيقومون بتصوير عدة حلقات من المسلسل بين دبي وأبو ظبي.

مزحات دون دايمونت في المؤتمر

تخلل المؤتمر العديد من المزحات خاصة من دون دايمونت، إذ كانت تبدو عليه السعادة، وعندما قال أحد الحضور إننا نشاهد المسلسل منذ أن كنا أطفالاً، بدأ يعلو صوته بمزاح قائلاً له: قل الحقيقة.. فضحك الجميع، وكان يعني بذلك أن أبطال العمل مازالوا شباباً. وعبر أبطال المسلسل عن سعادتهم بوجودهم في الإمارات، فقالت كاثرين إنها استمتعت كثيراً بتلك الزيارة، وقال دون إنه سيعود مرة أخرى إلى الإمارات في زيارة خاصة مع أولاده، فيما علق الكاتب والمنتج برادلي ب. بيل قائلاً: لذلك قررنا أن نصور عدة حلقات بين دبي وأبو ظبي، فمن المذهل أن نرى كل هذه المواقع الخلابة والمناظر الصحراوية المميزة في أبوظبي ودبي.

الجدير بالذكر أنه شارك خلال أيام التصوير فريق عمل مكون من 20 شخصاً من "twofour54 إنتاج" لتسهيل عملية الإنتاج والتصوير. حيث سيستمتع المشاهدون بأجمل معالم دبي وأبوظبي ومنها فندق أتلانتيس، وبرج خليفة وقصر الإمارات، ومواقع مختلفة تم إضافتها كوجهة مميزة إلى قائمة الدول التي شهدت تصوير المسلسل.

في هذه المناسبة قالت سارة الجرمن مديرة قناة دبي ون: "نحن متحمسون جداً لإنتاج وتصوير مسلسل (The Bold and the beautiful) في دبي وأبوظبي، خاصة أن هذا المسلسل لديه فئة واسعة من الجماهير، في الوقت الذي سيضيف التصوير في الإمارات تشويقاً للمشاهدين ويجعل من الحلقات أكثر جاذبية.

وصرحت نورة الكعبي الرئيس التنفيذي لـtwofour54: "يسعدنا وجود فريق عمل المسلسل الأمريكي الشهير في الإمارات العربية المتحدة، فاختيارهم لـ twofour54 لتكون شريكاً لهم في عمليات إنتاج المسلسل يؤكد على كفاءة خدماتنا ويبرهن على جهودنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إعلامي عالمي"... وأضافت: "حظي المسلسل ببرنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، ويتضمن استرداد نقدي بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي تنفق في أبوظبي. ونحن على ثقة بأن الحلقات الجديدة من المسلسل ستحقق نجاحاً منقطع النظير على المستويين العربي والعالمي".

