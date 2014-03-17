إختيار أم “طيار”المنوفية كأم مثالية لشهداء القوات المسلحة

سادت حالة من الفرحة والسعادة الغامرة أهالى بقرية إبخاص مركز الباجور محافظة المنوفية بعد إختيار ميرفت محمود عبد الجواد” ام الشهيد ملازم طيار ابراهيم محمد صلاح الدين” كأم مثالية عن أبناء شهداء القوات المسلحة المصرية.

وقالت ميرفت أنها سعيدة بإختيارها كأم مثالية مشيرة إلى أن القوات المسلحة دائما لا تنسى أبنائها من ضحوا فداء الوطن من الجنود والضباط الشهداء قائلة ” كنت أتمنى أن يكون أبنى الشهيد معى فى هذه اللحظات” .

وأشارت الأم المثالية أن لديها ثلاثة من الأبناء بالاضافة لنجلها الشهيد طيار ابراهيم محمد صلاح لقى مصرعه على يد الارهاب بإستهداف جماعة بيت المقدس الارهابية لمروحية عسكرية كانت بمهمة إستطلاع بسيناء منذ ثلاثة أشهر مضت .

وأضافت أن الله رزقها بكل من ايمان ابنتها الكبرى والتى تخرجت من كلية الطب وتعمل طبيبة اشعة بمستشفى بنها الجامعى وشقيقتها اسماء حاصلة على ليسانس التربية بقسم اللغة العربية واتمنى ان يتم توفير فرصة عمل لها بالقطاع الحكومى واخر ابنائى محمود طالب بالمرحلة الثانوية ومتفوقا دراسيا.

واشارت الام المثالية لشهداء القوات المساحة أنها بدات رحلة من الكفاح مع زوجها المرحوم محمد صلاح والذى كان يعمل بقطاع الطب البيطرى بمركز الباجور حيث توفى الزوج فى عام 2013 وتحملت منذ ذلك الحين المسؤلية لتربية الابناء واستكمال المشوار بمفردها فى اطار رحلة من الكفاح خاصة وانها تعمل موظفة بمحكمة الباجور الجزئية.

ووجهت ام الشهيد خالص الشكر والتقدير لقيادات القوات المسلحة وفى مقدمتهم المشير عبد الفتاح السيسى والتى توجت له بالدعاء الخالص بان يستمر فى مسيرته لانقاذ مصر من اخطار الارهاب .

وطالبت الأم المثالية فى نفس الوقت باعمال العدالة الناجزة للقصاص من القتلة الارهابيين وسرعة المحاكمات لهم لينالوا جزاء مااقترفتهم اياديهم الاثمة والمخضلة بدماء الابرياء من ابناء الشعب المصرى.

وعلى المستوى الشخصى طالبت أم الشهيد المثالية بإسراع الدولة فى الانتهاء من اجراءات العمرة ورغبتها فى ان تتمكن من أداء فريضة الحج هذا العام.