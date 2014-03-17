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اتصالان بين “فهمي” ووزير الخارجية الأميركي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان

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اتصالان بين “فهمي” ووزير الخارجية الأميركي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان اتصالان بين “فهمي” ووزير الخارجية الأميركي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان

نبيل فهمي وزير الخارجية

جرى اتصالان هاتفيان بين وزير الخارجية نبيل فهمي، وكل من جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة و”نافي بيلاي” المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي – فى تصريح اليوم الأثنين- إن فهمي تناول مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة التطورات الخاصة بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وذلك في ضوء قرب انتهاء الإطار الزمني المحدد لها بنهاية شهر أبريل القادم ، كما تطرق الحديث إلى مناقشة الأزمة السورية والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

وأضاف المتحدث أن فهمي تناول مع “نافي بيلاي” العلاقات بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في الفترة القادمة.

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