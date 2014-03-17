التلاوي ترفض مقترحاً أمريكياً بحذف الاشارة إلى اتفاقية منع التمييز ضدد المرأة

رفضت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة ،ورئيس وفد مصر المشارك فى فعّاليات الدورة (58 )للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW ،اقتراح ممثلة الولايات المتحدة الامريكية الخاص بحذف الاشارة الى اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ،جاء ذلك خلال مشاركتها فى مناقشات الإعداد للوثيقة النهائية الصادرة عن الدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .

وتساءلت تلاوى، موجهةً كلامها الى الولايات المتحدة، “لماذا لم توقع امريكا حتى الآن على هذه الاتفاقية بالرغم ادعائها انها حامية الحقوق والحريات فى العالم”؟ ،معربةً عن دهشتها بشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المرأة الامريكية من حقها فى الحصول على الأجر المتساو مع الرجل،وكيف لا تستطيع أن تجبر الشركات الكبري على اعطاء الاجر المتساو للمرأة” ،واعلنت مساندتها الكاملة للمرأة الأمريكية حتى تحصل على جميع حقوقها .

كما عارضت السفيرة مرفت تلاوى، مقترح ممثل دولة الفاتيكان الذى طالب بحذف الإشارة إلى إعلان القاهرة عن السكان والتنمية الصادر عام 1994،مشيرة إلى أن مؤتمر السكان ينصب فى مجملة على حماية صحة المرأة ،ومنع ارتفاع نسب الوفاة نتيجة الحمل والولادة ،ومن ثمّ لايمكن الموافقه على إقتراح حذف الإشارة إلى مؤتمر السكان ،متسائلةً أن شعب الفاتيكان يضم رجالاً ونساءً فلماذا لايهتم بموضوعات تخص المرأة .