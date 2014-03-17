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المسلماني يلتقي خريجي جامعة كامبريدج بمقر الرئاسة الأسبوع المقبل

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المسلماني يلتقي خريجي جامعة كامبريدج بمقر الرئاسة الأسبوع المقبل المسلماني يلتقي خريجي جامعة كامبريدج بمقر الرئاسة الأسبوع المقبل

المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني

يلتقي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية نخبة من المصريين خريجي جامعة كامبريدج البريطانية بمقر رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل .
> تحتل جامعة كامبريدج البريطانية العريقة مركزًا متقدمًا بين أفضل (10) جامعات على مستوى العالم وحصلت الجامعة على العديد من جوائز نوبل .
> ومن أبرز خريجيها المصريين عالم الاقتصاد المصري العالمي الدكتور محمد العريان .
> وكان المسلماني قد استقبل نخبة من المصريين خريجي جامعة هارفارد التي تحتل المركز الأول على مستوى العالم في مقر رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي .

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