المسلماني يلتقي خريجي جامعة كامبريدج بمقر الرئاسة الأسبوع المقبل

يلتقي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية نخبة من المصريين خريجي جامعة كامبريدج البريطانية بمقر رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل .

> تحتل جامعة كامبريدج البريطانية العريقة مركزًا متقدمًا بين أفضل (10) جامعات على مستوى العالم وحصلت الجامعة على العديد من جوائز نوبل .

> ومن أبرز خريجيها المصريين عالم الاقتصاد المصري العالمي الدكتور محمد العريان .

> وكان المسلماني قد استقبل نخبة من المصريين خريجي جامعة هارفارد التي تحتل المركز الأول على مستوى العالم في مقر رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي .