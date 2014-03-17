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الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على 21 روسيا وأوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على 21 روسيا وأوكرانيا الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على 21 روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الليتواني لينان لينكافيتشيوس اليوم الإثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات بينها حظر السفر وتجميد أموال 21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.

وبعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة سريعا لاتفاق على قائمة بأسماء من سيخضعون لعقوبات بسبب دورهم في سيطرة روسيا على القرم واستفتاء يوم الأحد بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا بحسب ما جاء برويترز.

وكتب لينكافيتشيوس على تويتر إن مجلس شؤون الخارجية “وافق على فرض عقوبات تشمل قيودا على السفر وتجميد أموال 21 مسؤولا من أوكرانيا وروسيا.”

وأضاف أنه سيلي ذلك اتخاذ خطوات أخرى خلال أيام قليلة عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في قمة في بروكسل. ومن المتوقع أن يوسعوا القائمة لتشمل المزيد من كبار الشخصيات المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

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