بالأرقام - ماذا قدم المحمدي ' أكثر المصريين مشاركة في الدوري الإنجليزي ' ؟

بات أحمد المحمدي جناح هال سيتي أكثر المصريين مشاركة في الدوري الإنجليزي بعد تخطيه عدد دقائق لعب أحمد حسام "ميدو" وذلك عقب مشاركته أمام مانشستر سيتي يوم السبت.

المحمدي ارتقى لعدد دقائق تفوق به على ميدو الذي كان قبل مباراة سيتي أكثر الفراعنة لعبا في الدوري الإنجليزي.

وأصبح المحمدي حاليا أكثر لاعبي هال مشاركة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ب2524 دقيقة متفوقا على توم هادلستون 2523 دقيقة .. بدقيقة واحدة.

ولكن من حيث إحصائيات المحمدي مع هال سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي فقط .. يعرضه FilGoal.com من خلال عدة مواقع إحصائية عالمية.

- المحمدي سجل هدفين وصنع مثلهما.

- صوب المحمدي 15 كرة منهم ثمانية فقط بين القائمين والعارضة بنسبة 53 % صحيحة.

- قام المحمدي بـ30 تمريرة حاسمة لم يستغلها زملائه.

- أرسل المحمدي 188 عرضية ، منهم 38 صحيحة بمعدل 1.3 عرضية في المباراة الواحدة، ويحتل المرتبة الثالثة كأكثر لاعبي الدوري الإنجليزي إرسالا للعرضيات بعد روبرت سنودجراس لاعب نورويتش، وستيوارت داونينج لاعب وست هام.

- نسبة تمريرة المحمدي الصحيحى 77 %، 855 تمريرة أرضية صحيحة و134 خاطئة - 79 تمريرة رأسية ناجحة و72 خاطئة - 59 تمريرة طويلة صحيحة و84 خاطئة، ومتوسط تمريرات المحمدي 19 مترا.

- استخلص المحمدي الكرة 44 مرة من 75 محاولة، بنسبة 59 %.

- حصل المحمدي على 23 خطأ، وارتكب 28، ونال بطاقتين صفراوتين فقط.

- 35 محاولة مرور صحيحة للمحمدي من إجمالي 56 محاولة بنسبة 63 %.

- الالتحامات الهوائية مع المحمدي تكون لصالحه بنسبة 47 %، إذ حصل على 50 كرة من 107.

- دفاعيا .. اعترض المحمدي المنافس 56 مرة، تصدى لثلاث تصويبات وشتت الكرة 60 مرة.