تكريم طالبة بكفر الشيخ لإختراعها غواصة غير مرئية بالرادار

أكدت مريم السيد الشرقاوي، الطالبة بمدرسة زين الرفاعي الثانوية ببلطيم بمحافظة كفر الشبخ أن الفريق صبحي صدقي رئيس الأركان واللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع قاموا بتكريمها وأسرتها بوزارة الدفاع لإختراعها غواصة غير مرئية بالرادار.

وأكدت مريم السيد الشرقاوي، طالبة بمدرسة زيان رفاعي الثانوية للبنات ببلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ أنها ابتكرت الغواصة الذكية غير مرئية للرادار.

وأضافت أن المشكلة التي نعيشها مشكلة محلية وعالمية لأن الغواصات يمكن رصدها فاتجهت لإختراع خواصة لايمكن رصدها

> وأشارت أن مصر لم تخترع خواصات ونعتمد على الإستيراد لذا فكرت وتوصلت لهذا الإختراع.

وأضافت مافعلته تعديل جديد على المحركات بالإضافة لجعل الغواصة غير مرئية للردار بالإضافة تجهيزها بحيث يمكن لمريض القلب والضغط أن يكون بالغواصة وحتى نستغل مواهبه وأن يضع بصمته في الحياه بدلاص من حرمانه من هذا العمل الذي قد يحبه ولكن مرضه يمنعه فقد جعلت للغواصىة تعمل بذراع ألكتروني ويمكن برمجتها وتعمل من خلال الإنسان الألي ونحن أمة العربية لم نتخترع خواصة إلا مرة واحد و لابد من العودة للريادة.

وأضافت الذي دفعني لذلك الإختراع أن تكون مصر صانعة الإبتكار لذا ما يشغلني أن نحويل الغواصة لواقع ملموس فالتحدي الذي أريد تحقيقه أن تكون مصر تصنع الغواصة وتصدر هذا الغواصات.

وأشارت أنها فازت بعدد من الجوائز وشهادات التقدير بسبب هذا الإختراع وعدد من الإختراعات على مستوى مصر والعالم العربي وتم تصعيدي من خلال مسابقة ” انتل ” ويشرف على عملي سميه عبدالفتاح المشرفة بالمدرسة التي توجهني.