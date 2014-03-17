أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج رابعة للأم المميّزة

Google+ Print
مكياج رابعة للأم المميّزة مكياج رابعة للأم المميّزة

إنها كنز ... كنزي الحقيقي ... كنز التي أعطتني معنى مختلف للأمومة ... عالمها هو عالم خاص مليء بالفرح والبراءة والألوان الزاهية ، الألوان الوردية والزهرية الطفولية ، ولأنها أغلى ما عندي أشاركم هذه المرة باطلالات لي معها تتغنى بالأمومة وكل عام والأمهات بألف خير وحب وجمال .....
فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
ماكياج : سارة حسن
شعر : سلام من صالون طوني صوايا
الملابس من محلات: Aishti -بيروت
والمصمم " وديع دو جريج " Wadi3 De Jreige

صورة 1
- تم اعتماد كريم الاساس " لانجري دو بو من غيرلان " Lingerie de Peau , Guerlain
- على العينين تم اعتماد الظلال " هير كوكومن ماك " Her Cocoa , Mac
- الماسكارا " ماسكارا فولوم ايفيه فو سيل شوكينغ 1 من ايف سان لوران " Mascara Volume Effet Faux cils Shocking 1 , YSL
- البلاش " ديور بلاش 676 من ديور " Dior Blush 676 , Dior
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج اللور فلفت لوميناس مات ليب 317 من شانيل " Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip 317 , Chanel
- الملابس من Dolce & Gabbana

صورة 2
- تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور بيج روزيه من ايف سان لوران " Youth Liberator Beige Rose , YSL
- على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever
- تم رسم العينين بواسطة الكحل السائل " آرت لاينر من لانكوم " Art liner , Lancome
ا- لبلاش " بلاش راديانس 10 من ايف سان لوران " Blush Radiance 10 , YSL
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " كريمي مات ليب كولور 12 من بوبي براون " Creamy Matte Lip Color 12 , Bobbi Brown
- الملابس من تصميم Wadi3 De Jreige
صورة 3
- تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 020 من ديور " Capture Totale 020 , Dior
- على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 4 كولور لي فيوليه من غيرلان " Ecrin 4 Couleurs Les Violets , Guerlain
- تم تكحيل العينين بواسطة الكحل الاسود " لو كريون كوهول نوار من شانيل " Le Crayon Khol Noir , Chanel
- الماسكارا " ماكسي لاش من غيرلان " Maxi Lash , Guerlain
- البلاش " لاف ريهانا برونزنغ باودر من ماك " Love Rihana bronzing Powder , Mac
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحر الشفاه " ديور أديكت 546 من ديور " Dior Addict 546 , Dior
- الملابس من Aishti
صورة 4
- تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 021 من ديور " Capture Totale 021 , Dior
- على العينين تم اعتماد الظلال "لو روغار برو من لانكوم " Le Regard Pro , Lancome
- تم اعتماد الكحل الاسود " ديور شو لاينر من ديور " Diorshow Liner , Dior
- الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy
- البلاش " ديور بلاش 763 من ديور " Diorblush ,763 , Dior
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ديور 644 من ديور " Rouge dior 644 , Dior
- الملابس من D squared2 , Aishti
صورة 5
- تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور من ايف سان لوران " Youth Liberator , YSL
- على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever
- الماسكارا سوداء " ديور شو آيكونيك أوفر كورل من ديور " Diorshow Iconic Over Curl , Dior
- البلاش " ديور بلاش ، 763 من ديور " Diorshow 763 , Dior
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه "كريم شين ليبستيك فول اوف سيول من ماك " Cream Sheen Lipstick Full Of Seoul , Mac
- الملابس من Aishti
 

تابعي هنا:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي