مكياج رابعة للأم المميّزة

إنها كنز ... كنزي الحقيقي ... كنز التي أعطتني معنى مختلف للأمومة ... عالمها هو عالم خاص مليء بالفرح والبراءة والألوان الزاهية ، الألوان الوردية والزهرية الطفولية ، ولأنها أغلى ما عندي أشاركم هذه المرة باطلالات لي معها تتغنى بالأمومة وكل عام والأمهات بألف خير وحب وجمال .....

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

ماكياج : سارة حسن

شعر : سلام من صالون طوني صوايا

الملابس من محلات: Aishti -بيروت

والمصمم " وديع دو جريج " Wadi3 De Jreige

صورة 1

- تم اعتماد كريم الاساس " لانجري دو بو من غيرلان " Lingerie de Peau , Guerlain

- على العينين تم اعتماد الظلال " هير كوكومن ماك " Her Cocoa , Mac

- الماسكارا " ماسكارا فولوم ايفيه فو سيل شوكينغ 1 من ايف سان لوران " Mascara Volume Effet Faux cils Shocking 1 , YSL

- البلاش " ديور بلاش 676 من ديور " Dior Blush 676 , Dior

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج اللور فلفت لوميناس مات ليب 317 من شانيل " Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip 317 , Chanel

- الملابس من Dolce & Gabbana

صورة 2

- تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور بيج روزيه من ايف سان لوران " Youth Liberator Beige Rose , YSL

- على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever

- تم رسم العينين بواسطة الكحل السائل " آرت لاينر من لانكوم " Art liner , Lancome

ا- لبلاش " بلاش راديانس 10 من ايف سان لوران " Blush Radiance 10 , YSL

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " كريمي مات ليب كولور 12 من بوبي براون " Creamy Matte Lip Color 12 , Bobbi Brown

- الملابس من تصميم Wadi3 De Jreige

صورة 3

- تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 020 من ديور " Capture Totale 020 , Dior

- على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 4 كولور لي فيوليه من غيرلان " Ecrin 4 Couleurs Les Violets , Guerlain

- تم تكحيل العينين بواسطة الكحل الاسود " لو كريون كوهول نوار من شانيل " Le Crayon Khol Noir , Chanel

- الماسكارا " ماكسي لاش من غيرلان " Maxi Lash , Guerlain

- البلاش " لاف ريهانا برونزنغ باودر من ماك " Love Rihana bronzing Powder , Mac

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحر الشفاه " ديور أديكت 546 من ديور " Dior Addict 546 , Dior

- الملابس من Aishti

صورة 4

- تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 021 من ديور " Capture Totale 021 , Dior

- على العينين تم اعتماد الظلال "لو روغار برو من لانكوم " Le Regard Pro , Lancome

- تم اعتماد الكحل الاسود " ديور شو لاينر من ديور " Diorshow Liner , Dior

- الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy

- البلاش " ديور بلاش 763 من ديور " Diorblush ,763 , Dior

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ديور 644 من ديور " Rouge dior 644 , Dior

- الملابس من D squared2 , Aishti

صورة 5

- تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور من ايف سان لوران " Youth Liberator , YSL

- على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever

- الماسكارا سوداء " ديور شو آيكونيك أوفر كورل من ديور " Diorshow Iconic Over Curl , Dior

- البلاش " ديور بلاش ، 763 من ديور " Diorshow 763 , Dior

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه "كريم شين ليبستيك فول اوف سيول من ماك " Cream Sheen Lipstick Full Of Seoul , Mac

- الملابس من Aishti



