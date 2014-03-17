بدء الملتقى الشبابى لـ"مصر بلدى" بحضور أحمد جمال الدين وعلى جمعة

بدأ منذ قليل، الملتقى الشبابى الأول الذى تعقده جبهة مصر بلدى، بستاد القاهرة الدولى، بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق والمنسق العام لجبهة مصر بلدى، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

ورحب الحضور بعد إذاعة السلام الوطنى للبلاد بالدكتور على جمعة واللواء أحمد جمال الدين وقاموا بالتصفيق، كما شارك فى الملتقى اللواء صلاح المعداوى، نائب المنسق العام، ومصطفى بكرى المتحدث الإعلامى.

يشارك فى الملتقى اللواء مصطفى باز، أمين التنسيق والمتابعة وجميع قيادات الجبهة، وذلك لتبادل الآراء والأفكار، التى تدعم مشاركة الشباب فى استكمال خارطة المستقبل.