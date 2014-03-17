محافظ الجيزة: برتوكول مع الصندوق الاجتماعى لتمويل 3 جمعيات بـ 3 ملايين

شهد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، توقيع برتوكول الصندوق الاجتماعى للتنمية لتسليم 3 جمعيات أهلية بالجيزة عقودا تمنحهم 3 ملايين جنيه، لتنفيذ مشروعات لتشغيل الشباب، ومحو الأمية ورياض الأطفال تستفيد منها مراكز ومدن الصف وأطفيح من خلال برنامج زمنى يستمر لمدة 24 شهرا.

وأضاف عبد الرحمن، عقب توقيع البرتوكول، أن الجمعيات التى ستستفيد تشمل جمعية الوحدة السكنية بالصف، وجمعية صناع الحياة بإمبابة، وجمعية الخدمات الاجتماعية بالهرم، مشيراً إلى أن العقود ستوفر 300 فرصة عمل، ويستفيد منها 2600 دارس ودارسة، و600 طفل، مؤكدا على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات فى خدمة وتنمية المجتمع، حيث تقوم الجمعية الأولى بتطوير عدد 20 فصل حضانة، والثانية بتطوير 150 فصلا لمحو الأمية بمركزى الصف وأطفيح .

وقال الدكتور محب الرافعى رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إنه تم وضع خطة استراتيجية للقضاء على الأمية خلال 4 سنوات، حيث تستهدف محو أمية 325 ألف مواطن بالجيزة خلال عامى2014/ 2015 .

من جانبه قال محمد سلطان مدير مكتب الجيزة للصندوق الاجتماعى، خلال توزيع العقود، أن المشروعات سيتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى، من خلال الاتفاقية العاجلة للاستثمار فى التشغيل الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى تبلغ 70 مليون يورو، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ 63 مشروعا، بقيمة 64 مليون جنيه، من خلال 63 جمعية أهلية .

وأضاف أنه خلال 21 سنة، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 128 مليون جنيه، فى مجالات الإقراض والبنية الأساسية منها 98 مليون جنيه خلال العام الماضى .

حضرا تسليم العقود نائبا المحافظ اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوى، ومحمد الشيخ السكرتير العام، وعبد البارى غازى، رئيس المنطقة الأولى بالصندوق الاجتماعى للتنمية .