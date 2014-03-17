«التمريض» تحذر من جهات تمنح شهادات وهمية للراغبين في العمل بـ«الصحة»

حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المواطنين من التعامل مع بعض المؤسسات والأكاديميات التي توهم الطلاب من خريجي الدبلومات الفنية المختلفة، بالالتحاق بدورات تدريبية تنظمها تلك الأكاديميات في بعض التخصصات كالتمريض والصيدلة والتحاليل الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وتوحي للدارسين أن هذه الدورات تؤهلهم للعمل في مهنة التمريض أو المهن الأخرى المشار إليها بمستشفيات وزارة الصحة.

وطالبت نقيب التمريض في بيان لها، الإثنين، خريجى الدبلومات الفنية بعدم الالتحاق بمثل هذه الأكاديميات التي توهمهم بتوفير فرص عمل لهم بعد حصول الدارس على دورات تدريبية متعلقة بالتمريض، مشيرة إلى أن تلك الدورات لا تعد دراسة، وبالتالي لا يمكن منح الحاصلين عليها ترخيص مزاولة المهنة أو قيدهم بالنقابة العامة للتمريض، لأنها ليست ضمن المؤهلات التمريضية المعترف بها.

وأوضحت أنها سترسل خطابات لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمنع تدريب أي فئات تابعة للقطاع الخاص خارج نطاق التعليم الجامعي والفني الصحي الحكومي.