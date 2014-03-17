رامي عياش: نانسي عجرم شخصية جميلة وأحب نفسيتها

دبي – صباح جميل تصوير – باسل حموي / عبد الله رمال

اجتمع مؤخرا النجمان رامي عياش ونانسي عجرم، وفرقة الـ "بوب روك"، "وسط البلد" المصرية، على كورنيش أبوظبي لإحياء حفل البطولة العالمية لسباق "ريد بل" الجوي ،علماً أن هذا الحفل قد تم قبل أيام قليلة من وفاة والدة النجم رامي عياش الذي التقيناه في الحوار التالي:

كيف حال قدمك بعد الإصابة خلال مباراة كرة القدم؟

الحمد لله أصبحت بصحة جيدة، ومازلت تحت العلاج، لكنني مستمر في العمل وإقامة الحفلات.

تبدو متحمساً للخوض في تجربة سباق الطائرات كونك تحب المغامرات؟

نعم، هذا حدث عالمي، وأحببت أن أشارك فيه، خاصة كما ذكرت يتخلله مغامرات طيارين ومسابقات وحركات بهلوانية، بالإضافة إلى الحفل الغنائي.

هل قللت من المغامرات والأشياء الخطرة بعد الزواج أم مازلت كما أنت؟

دائماً يقول لي أصدقائي أن الرجال بعد الزواج يخففون من حركاتهم ومغامراتهم، أما بالنسبة لي هذا غير صحيح، ولا يجب أن يتغير شيء، ولكن في نفس الوقت، أقدم نصيحتي للشباب، بأن عليهم أن يحذروا من الأمور الخطرة، ولكن في النهاية لا يدري المرء ما سيحدث له، حتى أثناء سيره في الشارع، والمثل يقول "أعقل وتوكل" "ضاحكاً" وأنا متعقل.

ما سر القبعة التي ترتديها مؤخراً هل ستصبح موضة تعتمدها في حفلاتك؟

لا أبداً.. الموضوع صدفة، فقد ارتديتها في إحدى الحفلات فأحبها الناس وطالبوني بارتدائها وأنا لبيت طلبهم.

ألا تعود إلى موضة الشعر الأبيض مرة أخرى، حيث نال إعجاب العديد من الجمهور؟

وأنا ايضاً أحببته، فقد استغرب العديد هذا اللوك، وحينها كنت أتشوق لرؤية نفسي في سن متقدمة وبشعر أبيض كيف سيكون شكلي.

وما رأيك في اللوك الجديد الذي اعتمدته زوجتك داليدا؟

داليدا متجددة دائماً، وقصة "الغرة" ليست جديدة، فقد اعتمدت هذا اللوك قبل خمس سنوات، وعادت له مرة أخرى، وانا أحببته عليها.

هل فاجأتك به كعادتها أم كنت على علم بالموضوع؟

كلمتني وأخبرتني بأنها ستقوم بعمل "غرة" ووافقتها وأعجبتني كثيراً.

أفضّل الصبي على البنت

ماذا تحب ان يكون جنس أول مولود لكما؟

على الرغم أنهم يقولون إن البنت أقرب إلى والدها، والصبي أقرب إلى أمه، إلا أنها تريد إنجاب فتاة، وأنا أريد صبياً، لأنني أرغب في تعليمه بعض الأمور، وأريده أن يعرف كل ما مررت به في حياتي منذ صغره.

مثل ماذا؟ ما الأمور التي تريد أن تعلمه إياها؟

أهم شيء هي أن يعيش طفولته ولا يسبق عمره مثلي، فانا كان عمري 16عاماً وقدمت أغنية حصلت على رقم واحد في العالم العربي، فليس من السهل على ولد بعمري حينها أن يكون مشهوراً، لم يعش حياته وسنه الذي من المفترض أن يعيشه، خاصة حينها كان الفن أثقل بكثير من وقتنا هذا، وكان عدد الفنانين قليلاً، والأغنية التي "تضرب" كانت تسلط عليها الأضواء بشكل كثيف، فهذا ما أريد أن أعلمه إياه، أن يعيش حياته ومراحل عمره ولا يفعل مثلي.

ماذا تقول عن مشاركة نانسي وفرقة "وسط البلد" معك في هذا الحفل ؟

نانسي شخصية جميلة وقدمنا مع بعضنا أكثر من حفلة وأحب نفسيتها وأخلاقها العالية، وفرقة وسط البلد "بيجننوا" وأنا أتابعهم ، فقط قاموا بعمل ريمكس لأغنية "كركشنجي"لأحمد عدوية بطريقة جميلة جداً أعجبتني.



"وسط البلد" هي الفأر"الرمادي"

انتقلنا في حوارانا مع اثنين من فرقة وسط البلد، وهما هاني عادل وأدهم السعيد، وسألنا أدهم: ما شعورك الليلة بعد غياب مدة طويلة عن الفرقة؟

بعد غياب ثلاثة أشهر عن أصدقاء عمري، أنا سعيد جداً بعودتي الليلة معهم وسط أجواء احتفالية كبيرة وجميلة، وهاني صديقي منذ زمن طويل.

على الرغم من مرور هذه السنوات على الفرقة، لكننا لا نعلم سر اختيار اسمها "وسط البلد"؟

كانت فرقتنا اسمها "الفأر الرمادي" بما أن الفأر يدخل كل البيوت وينقل لنا قصصاً وحكايات نغنيها، ثم عرض علينا سامح العزب أن نغني معه في الأوبرا، وهذه كانت المرة الأولى، وعندما علم اسم فرقتنا استغرب وقال كيف أقدمكم في الأوبرا بهذا الاسم؟ ثم سألنا أين تلتقون سوياً لإجراء البروفات؟ فقلنا له في مقاهي وسط البلد.. فجاء الاسم من هذا المنطلق، وأطلقنا على فرقتنا اسم "وسط البلد".