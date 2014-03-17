هذه هي أبرز حكايات زواج الفنانين السرية

زواج الفنانين سراً أو إنجابهم دون زواج قصص لم تعد تنتهي في الساحة الفنية. وكلّ فترة تخرج أقاويل وحكايات عن تلك الواقعة سواء مع فنانين أو حتى مشاهير، وهو ما نحاول أن نرصده في هذا الملف الذي زادت وتيرته واشتعلت بعد عودة الفنانة زينة من أميركا ومعها طفلان "عز الدين وزين الدين"

الأزمة المشتعلة

لا يزال الغموض سيّد الموقف في أزمة زينة وأحمد عز رغم أن النجم الوسيم أكّد في تصريح مقتضب: «لم أفعل ذلك وسوف أحصل على حقي بالقضاء»، إلا أن «الفيس بوك» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي لا يرحم عز «الجان» محبوب البنات. الناس ينتقدون عز ويلومـــون زيـنة. وللأسـف، لا يوجد أي تحرّك فعلي من الطرفين سوى تبادل البلاغات وتغيير المحامين. فعز غيّر محاميه أشرف شكري واستعان بمرتضى منصور، والأمر نفسه فعلته زينة حيث استغنت عن المحامية إيناس البيطار وتجهّز لطاقم كبير حالياً يدافع عنها. وزينة لا ترغب في الزواج من عز، لكنها تدعوه فقط للاعتراف بالطفلين عز الدين وزين الدين.

أحمد وهند

شهور طويلة ومرافعات عديدة في المحاكم لأشهر قصة إنجاب وعدم اعتراف بالزواج كان بطلها الممثل أحمد الفيشاوي وهند الحناوي التي أنجبت طفلة منه، ورفض الفيشاوي الاعتراف بها. وبعد سنين من الجدل، احتضنتها أسرة الفيشاوي وقرّرت أن تعترف بها. واعترف أحمد بابنته، ورفض أن يكمل حياته مع هند لتنتهي بذلك القصة الشهيرة في قاعات المحاكم. وهي أشبه بقصة عز وزينة. فهل يتكرّر هذا السيناريو في موضوع عز، أم سيصرّ عز على الرفض.

حكايات قمر

تعدّ الفنانة اللبنانية قمر والتي لم تقدّم سوى أعمال فنية محدودة، الأكثر جدلاً في هذا الملف حيث أشارت إلى أنها كانت حاملاً من الممثل مصطفى شعبان وأنه يرفض تماماً الاعتراف بالأمر، مما جعل مصطفى يستعين بكل أصدقائه الإعلاميين لنفي وجود علاقة بينهما، ولكن الموضوع لم يلبث سوى أيام قليلة وانتهى. وكانت قبل هذه الواقعة قصتها الشهيرة مع حفيد الرئيس عبد الناصر رجل الأعمال جمال مروان الذي أعلنت قمر أنها أنجبت منه طفلاً نتيجة زواج عرفي. وقامت قمر بإطلاق اسم جيمي عليه وقيل إنّ هذه الأزمة انتهت بالتراضي بين الطرفين. وتمّ إنهاء كل شيء بهدوء حفاظاً على سمعة جمال مروان.

شمس تكشف تفاصيل زواجها السرّي

أما الفنان سعد الصغير فبعد أن نشرت له صور مع الراقصة شمس، انفصل عنها رغم حالة الصمت التي كان يعيش فيها بعد نشر الصور، ولكن شمس لم تلتزم الصمت وكشفت في حوار سابق لـ«سيدتي» تفاصيل زواجها السرّي من سعد الصغير والذي استمرّ لفترة طويلة عملت شمس خلالها في العديد من الأفلام التي شارك فيها سعد الصغير. ولا يزال سعد ينكر هذا الزواج إلى الآن.

زيجات فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده تزوّجت عرفياً أكثر من مرّة إلى جانب زواجها الرسمي عدّة مرّات. ولا تخجل فيفي عبده من الاعتراف بكلّ هذه الزيجات حيث أعلنت في العديد من البرامج أنها تزوّجت مرّتين عرفياً إلى جانب الزواج الرسمي الذي أنجبت منه ابنتيها هنادي وعزة.

من جهته، تزوّج الإعلامي عماد الدين أديب من الفنانة مروة حسين سراً ولم يعرف أحد بتفاصيل الخبر إلا بعد ظهورهما معاً في لبنان ببرنامج «ستار أكاديمي». ومع كثرة التساؤلات حول وجود علاقة بينهما، أكّدت مروة أنهما متزوّجان وأنها بصدد إقامة حفل كبير في القاهرة يحضره أصدقاء العروسين. وهو الحفل الذي أقيم منذ أيام في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

دينا وأبو الفتوح

من الحالات الصادمة على الساحة الفنية زواج دينا من أبو الفتوح رجل الأعمال الشهير. والحقيقة أن دينا لم تقل إنها متزوّجة منه، إلا بعد أن نُشر لها فيديو مع زوجها داخل غرفة النوم. ولم يكن أحد يعرف عن علاقتهما. فخرجت لتقول: «إنه زوجي»، حتى لا تتعرّض لحملة من الرأي العام أنها تفعل الفاحشة. والمثير للدهشة أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً وبسرعة انفصل الثنائي. وكان الفيديو سبباً في كشف العلاقة وأيضاً في تدميرها.

تامر حسني وبسمة بوسيل

كان خبر زواج الفنان تامر حسني من الفنانة الشابة بسمة بوسيل صادماً لكل معجباته، حيث تمّ الإعلان عنه بشكل سريع من خلال فيديو تمّ تداوله على «اليوتيوب» وعليه تسجيل صوتي يعلن فيه تامر الزواج من بسمة. ومع الأيام، تبيّن أن تامر وبسمة كانا متزوّجين سراً منذ أشهر، إلا أن تامر قرّر إخفاء الخبر لحين الإعلان عنه في الوقت الذي رآه مناسباً.

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