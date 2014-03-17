كريم ومهند يتواجهان للمرّة الأولى على الشاشة

أكدت الصحافة التركية شراء شبكة قنوات MBC حق العرض الحصري الأول لمسلسل "مال أسود وعشق" من بطولة توبا بيوكستون (لميس) وأنجين أكيوريك (كريم) ونبهات شهري (السلطانة الأم)، إلى جانب مسلسل "ليث ونورا" بطولة كيفانش تاتليتوغ (مهند) وفرح زينب عبدالله (إيلين) اللذان حققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً من خلال الإعلانات الترويجية للمسلسل.

المسلسلان من إنتاج كريم شاتاي الذي باع حقوق عرض المسلسلين إلى شبكة قنوات MBC ومحطة تلفزة يونانية، لتعرضهما بالتزامن عرضهما في تركيا.

ومن المتوقع أن تكون بين المسلسلين منافسة درامية شرسة ليس على مستوى تركيا فحسب، بل على مستوى العالم حيث تتساءل الصحافة التركية من الثنائي الذي سيفوز بالتصنيف الأسبوعي الأعلى: كيفانش تاتليتوغ وفرح زينب عبدالله في (ليث ونورا) أم أنجين أكيوريك وتوبا بيوكستون في (مال أسود وعشق)؟

يذكر أن مهند وكريم يتواجهان للمرة الأولى جماهيرياً، فمن منهما سيكسب الرهان؟

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