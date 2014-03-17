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كولن باول التقط أوّل Selfie قبل 60 عاماً

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كولن باول التقط أوّل Selfie قبل 60 عاماً كولن باول التقط أوّل Selfie قبل 60 عاماً

الإثنين 17-03-2014 16:16

بيروت – سيدتي نت

على خطى النجوم المشاهير، نشر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق Colin Powell عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك" صورة Selfie له، وكان اللافت فيها أنه التقطها قبل 60 عاماً باللونين الأبيض والأسود، ما يجعله أول من التقط هذا النوع من الصور.

Powell ظهر في الصورة حاملاً كاميرا، وهو يُحاول التقاط صورة لنفسه أمام المرآة، وقد كتب تحتها تعليقاً قال فيه: "كنتُ ألتقط الـ Selfie قبل مستخدمي "الفيس بوك بـ60 عاماً"، متوجهاً بالحديث إلى Ellen DeGeneres، التي حطّمت صورة الـ Selfie خاصتها الرقم القياسي لعدد التغريدات، والتي التقطتها في حفل الأوسكار الأخير.

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سيدتي