رجا ورودولف اعتبرا نيكول سابا فاشلة فلماذا استضافاها؟

لم تكن إطلالة الفنانة نيكول سابا موفّقة في برنامج "المتهم" الذي حلت عليه ضيفة مساء أمس الأحد، فهو قدّمها بصورة الفنانة الفاشلة والشريرة والأنانية والغيورة والتي تعتمد على الإثارة والجرأة، من خلال سيل الاتهامات التي واجهها بها مقدما البرنامج رجا ناصر الدين ورودولف هلال، خلال 45 دقيقة من عمر بث البرنامج الذي اضطرت محطة LBCI و LDC الى توقيف عرضه لتغطية تداعيات التفجير الارهابي الذي استهدف بلدة "النبي عثمان" شرق لبنان، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما الذي سوف يخرجه المقدمان من جعبتهما من اتهامات قاسية ومهينة لـ نيكول، عند استكمال عرض الحلقة في الأسبوع المقبل.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجبر رودولف ورجا على استضافة فنانة يعتبرانها فاشلة؟

الأنانية والفشل

نيكول سابا التي حددت عمرها بـ سبعة شهور وهو عمر ابنتها "نيكول" نفت صفة الانانية عن نفسها لأنها اطلقت على ابنتها اسمها، كما دافعت عن نفسها عندما اتهمت بالغيرة من نانسي عجرم لأنها لم تتوقف عن إحياء الحفلات رغم حملها وقالت "نانسي عجرم ليست الوحيدة التي غنت خلال حملها" واعتبرت أنّها ترفض تقديم صورة المرأة الحامل على انها امرأة مريضة.

عن تجربتها الغنائية التي رآها رودولف ورجا فاشلة، اعترضت نيكول وقالت انها موجودة وبقوة وهذا الأمر تؤكده حفلاتها وتداول أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه نفت تهمة الضياع التي جعلتها تتجه من التمثيل والتقديم.

نيكول أعطت نفسها 7 على الغناء ومثلها على التمثيل وأيضا على التقديم، وعن فشلها في فيلم "دستة اشرار" قالت "فشر من قال انني فشلت.. هذا رأيك"، كذلك دافعت عن دورها في فيلم "الحي الشعبي" وقالت انه ليس عيباً ان تطل بمشهد واحداً وأكدت انها فنانة تعمل بمزاج .

ضعف في الإعداد

وانتقدت نيكول الضعف في الإعداد، بسبب تمرير المقدمين الإعلان الترويجي للفيلم الذي لا تظهر فيه إلا بلقطة واحدة، طالبة منهما الانتباه أكثر إلى الإعداد، لأنّها كانت ضيفة شرف، وبالتالي فإنّ ظهورها في الإعلان لم يكن ملزماً لصناع العمل.

وعندما سئلت نيكول كيف تلعبين أدوارً جريئة وأنت فتاة لبنانية ومتزوجة من نجم لبناني؟، كان ردها"انا اعرف بالأصول! اين هي الجرأة في أدواري.. ألا تريان الجرأة في الدراما اللبنانية انا نقطة في بحر غيري" كما اكدت ان هناك "تركيبات" تمنع ظهورها في دراما بلدها.

فيديو رزان

الاتهام الأبرز الذي واجهته نيكول كان سؤالها عن سبب غيرتها من رزان مغربي والتي دفعتها الى تسريب الفيديو كليب الاباحي الذي تسبب بإبعاد رزان عن تلفزيون "الحياة"، فنفت نيكول التهمة جملة وتفصيلاً وطالبت بإثبات يؤكد مسؤوليتها عن تسريب الفيديو ووصفت هذا الكلام بالمعيب، كما نفت ايضاً تهمة الإساءة لسيرين عبد النور لأنها تشكل خطراً على تواجدها في مصر، واعتبرت ان هناك فرق بين الشهرة والشعبية ولأنها الفنانة اللبنانية الأقدم في مصر فمن الطبيعي ان تكون شعبيتها أكبر هناك بل وأكدت انها الأولى في مصر وقبل هيفاء وسيرين ورزان.

نيكول انكرت معرفتها بالمحامي نبيه الوحش الذي طالب بمنعها من دخول مصر بسبب ملابسها الفاضحة، كما نفت تعرضها لتحرش جنسي كما نشر في الاعلام المصري واعتبرت ان ليس كل ما ينشر صحيحاً وأشارت انها تغني في حفلات الاعراس والحفلات الجماهيرية، في اشارة منها الى استحالة تعرضها للتحرش في اماكن مماثلة.

المحطة لم تتخذ القرار بعد فيما إذا كانت ستعرض الحلقة خلال الأسبوع أم ستؤجلها إلى يوم الأحد المقبل، رغم أنه وفي كل الحالات، تمّ حرق الحلقة بفعل إيقافها، ودفعت نيكول سابا الثمن.

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