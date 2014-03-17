عمال ومهندسي “مدينتي”يضربون عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم في الزيادات السنوية

قام مجموعة من مهندسي وعمال شركة الأسكندرية للإنشاءات المقاول الرئيسي في مشروع مدينة مدينتي السكنية والنواة الأساسية لشركة طلعت مصطفى القابضة، بالإضراب عن العمل منذ صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بحقهم في الزيادة السنوية وفي العلاوات والمكافآت التي لم يتم صرفها، وذلك وفقاً لأحد المشاركين بالإضراب.

وقام العمال بقطع طريق البوابة رقم 2، داخل المدينة أمام أحد المولات التجارية، مهددين بالإعتصام أمام صالة العرض والمبيعات داخل المدينة لحين صرف إدارة الشركة لحقوقهم.

ومن جانبها كرد فعل، قامت الشركة بتقديم موعد صرف الموظفين اليوم إلى الساعة 12 ظهراً بدلاً من 4.30 عصراً، ومنحهم يوم غد إجازة من العمل.

واتهم العاملون الإدارة المالية وإدارة شؤون العاملين بسرقة حقوق العاملين، وقصر صرف المكافآت كاملةً على المديرين، بينما لم يصرفوا منها غير 30% فقط للمهندسين والعمال، مشيرين أن الزيادة السنوية التي كان من المفترض أن تكون 250 جنيهاً، لم يتم إقرار سوى 14 جنيهاً منها فقط منذ بداية العام.

وطالب الموظفون الإدارة بسرعة إقرار زياداتهم السنوية كاملةً، وإقالة أيمن صفر المدير المالي للشركة، ومحمد يوسف مدير إدارة شؤون العاملين، حيث قال متحدث باسم العاملين المضربين، أنهما قاما بالتعنت مع الموظفين بإقرار خصومات جزافية وغير مبررة ودون إعطائهم حقوقهم، بالإضافة إلى إجبار من يريد إنهاء عمله بالشركة على منحة مكافأة نهاية خدمة قدرها نصف شهر عن كل عام، بدلاً من شهرين عن كل عام خدمة.