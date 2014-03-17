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المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه يبحث الاستفادة من المياه الجوفية بأسوان

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المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه يبحث الاستفادة من المياه الجوفية بأسوان المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه يبحث الاستفادة من المياه الجوفية بأسوان

جانب من اللقاء

 

عقد المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه اجتماعاً في مدينة أسوان لمناقشة العديد من القضايا الهامة والمشروعات المستقبلية التي ستمول من قبل البلدين وتشمل حماية الطريق الدولي الساحلي في المناطق الضعيفة والمعرضة لتداعيات التغيرات المناخية وزيادة منسوب البحر، ومناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع القومي “الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وسبل حمايتها من مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة”.

حضر الاجتماع السفير الهولندي السيد جيرارد ستيخ وممثلي وزارة الزراعة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البرلمانية المسئولة عن البرنامج الهولندي الجديد “مياه العالم” ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.

وصرحت الدكتورة سامية الجندى أمين عام المجلس الإستشارى الهولندى أن الإجتماع يستعرض بحث ومناقشة جدوى إنشاء مزارع سمكية متكاملة باستخدام المياه الجوفية المالحة وخاصة في الأراضي الصحراوية ومناطق الإستصلاح الجديدة كذلك مناقشة مدى الإستفادة من الخبرة الهولندية فى إقامة وحدات رخيصة التكلفة وسهلة الصيانة لمعالجة مياه الصرف الصحى.

وأضافت أن الاجتماع يناقش أيضاً سبل إعادة استخدام المياه المعالجة فى الرى ومعالجة مياه الصرف الصناعى وخاصة مياه صرف مصانع النسيج إلى جانب الإستعانة بالخبرة الهولندية فى مجال مشاركة القطاع الخاص لإدارة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى وإمكانية إنشاء منطقة تجريبة فى إحدى قرى صعيد .

تجدر الاشارة إلي أن الوفود المجتمعة قامت – قبيل انعقاد الإجتماع – بزيارة ميدانية الى منطقة السد العالى ومحطة الصرف الصحى بأسوان للتعرف على استخدام المياه المعالجة فى بعض الأنشطة الزراعية.

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