بالفيديو:أفكار من جُمانة بدّور لتزيين الرفوف

تعدّ "الاكسسوارات" من مكمّلات الديكور، وتُضفي الحيوية على غرف منزلك، وخصوصاً الصالون وغرفة المعيشة.ولتوزيعها على الرفوف قواعد تطلعك عليها مهندسة الديكور جُمانة بدّور، في غاليري Objekts ببيروت:

يكسو الخشب الطبيعي الرفوف الثلاثة المستخدمة في الفيديو المرفق، وهي تتكئ على جدار مطليّ بالأسود وتنيرها الإنارة المخفيّة، ولذا تمّ اختيار ألوان "الاكسسوارات" من الأسود والأبيض والفضيّ بمندرجاته، فضلاً عن قطعة ذهبية.

_ الرّف الأول:تمّ تزيينه بإطارات ثلاثة للصور الفوتوغرافية الخاصّة بأفراد العائلة، متشابهة في الشكل ومختلفة في الحجم، مع وضع الأكبر أولاً، فالمتوسّط، فالصغير,وتسترخي إلى جانب تلك الإطارات أشكال مختلفة من الأوعية والشموع لتضفي المزيد من الحميميّة على جلستك.

_ الرّف الثاني:تتكئ عليه أوعية ثلاثة، تحمل الشكل عينه، ولكن بألوان مختلفة، حيث يتوسّط الأسود الزوج الأبيض والفضيّ ليكسر من رتابته.

_الرّف الثالث:يحمل مجموعة من الكتب أو المجلات المعروضة بشكل أفقي، فضلاً عن إطار ضخم للصور.ويأتي الوعاء الذهبي، ليُضفي بريقاً خاصاً على ديكور هذه الرفوف.

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