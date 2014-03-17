كيكة اللوز بدون دقيق

المقادير:

- 8 بيضات مفصول صفارها عن بياضها

- 320 غراماً من السكر

- بشر نصف حبّة من الليمون الحامض

- عود صغير من القرفة

- 5 ملليلترات من روح الفانيليا

- 425 غراماً من اللوز المقشّر والمفروم

لسطح الكعكة:

- 25 ملليلتراً من عصير التفّاح

- من 4 إلى 6 حبات من البرتقال المقشر والمقسّم

طريقة التحضير:

1- في الصينيّة المستديرة (مقاس 25 سنتيمتراً) المخصّصة لإعداد الكعكات، تمدّ الزبدة، وينثر الدقيق.

2 -يضرب صفار البيض والسكر، مع بعضهما البعض، حتى يتشكّل مزيج خفيف.

3- يضاف كلّ من بشر الليمون الحامض والقرفة وروح الفانيليا إلى خليط صفار البيض والسكر، وتخلط هذه المكوّنات مع اللوز، وتدع جانباً لبعض الوقت.

4- يضرب بياض البيض في وعاء منفصل، حتى تتشكّل قمم في أعلاه، وتغلّف ثلاثة أرباع هذه الكميّة خليط صفار البيض، وحين يتمازجان، تضاف الكميّة المتبقّية من بياض البيض بصورة سلسة.

5- ينقل هذا الخليط بواسطة الملعقة إلى صينيّة الخبز، وتدخل هذه الأخيرة الفرن المحمّى مسبقاً لمدّة 45 دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية. وبعد إخراجها من الفرن، تبرّد قليلاً، وتنزع من الصينيّة، عبر تمرير سكين على حوافها.

6- لإعداد سطح الكعكة: يخلط كلّ من قطع البرتقال وعصير التفاح، ويزّين السطح. ثم، تقطّع الكعكة، وتقدّم.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

وقت التحضير: 20 دقيقة.

وقت الخبز: 45 دقيقة.

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