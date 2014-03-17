البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى فى الإحتفال بذكرى وفاة البابا شنودة الثالث

قام البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم ، بصلاة القداس الالهى أحتفالاً بالذكرى الثانية لوفاة البابا شنودة الثالث، و ذلك بكاتدرائية دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون .

و قد شارك في الصلاة لفيف من المطارنة و الأساقفة والكهنة منهم :انبا باخوميوس مطران البحيرة ،انبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي ، انبا متاؤوس رئيس دير العذراء السريان ،انبا تادرس أسقف بور سعيد ، انبا موسى الأسقف العام ، انبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة ، انبا ديمتريوس أسقف ملوي ، انبا مرقس أسقف شبر الخيمه ، انبا يوانس الأسقف العام ، انبا مينا رئيس دير مارجرجس الخطاطبه ، انبا اغاثون اسقف مغاغه ، انبا ثيئودسيوس أسقف وسط الجيزة ، انبا صليب أسقف ميت غمر ، انبا داود أسقف المنصورة ، انبا ابيفانيوس رئيس دير أبو مقار ، انبا زوسيما أسقف اطفيح ، القمص سرجيوس وكيل كهنة القاهرة ،القمص رويس وكيل كهنة الاسكندريه ، القمص بطرس جيد العذراء الزيتون ، القمص بيجول السرياني والقس انجيلوس اسحق والقس امونيوس عادل سكرتارية البابا .

> والجدير بالذكر، أن البابا شنودة قد توفى فى 17 مارس 2012، عن عمر يناهز 89 عاماً، و تمت صلاة الجناز علية يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، و دفن فى مزار أعد خصيصاً لة بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون .