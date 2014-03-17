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حسن الرداد وميريام فارس يبدأن تصوير “أوهام” في أبريل

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حسن الرداد وميريام فارس يبدأن تصوير “أوهام” في أبريل حسن الرداد وميريام فارس يبدأن تصوير “أوهام” في أبريل

يبدأ فى أول أبريل القادم حسن الرداد تصويرمسلسله الجديد “أوهام ” الذى تشاركه فيه الفنانة البنانية ميريام فارس ويعتبر هذا أول تعاون بينهما تأليف كلوديا مرشليان وإخراج فيلب أسمر، ومن المقرر تصويره بين كل من ولبنان والأمارات

تدور أحداث المسلسل بين شاب مصرى ثرى حسن الرداد يقع فى حب فتاه مريم فارس إلا أنه يكتشف أمور تخص تلك الفتاة تقلب الأمور راس على عقب وتسبب فى توتر العلاقة بين الحبيبين وتتواله الأحداث

ومن المقرر ان شركة الأنتاج ستقعد خلال الأيام القادمة مؤتمر صحفياً للأعلان عن تفاصيل المسلسل والأبطال المشاركين فى هذا العمل حيث يضم العمل عدداً كبير من أجيال مختلفة من الفنانين من مصر ولبنان .

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