مويس: تدريب مانشستر يونايتد أصعب مما تصورت

/ أ ش أ / اعترف ديفيد مويس بأن خلافة السير اليكس فيرجسون في تدريب مانشستر يونايتد كانت اصعب كثيرا مما سبق له ان تصوره على الاطلاق.

وكانت الكبوة الكبيرة التي يعاني منها الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي قد تفاقمت بصورة أكبر بالهزيمة الكبيرة التي تعرضوا لها أمس الأحد بثلاثية نظيفة أمام ليفربول في عقر دارهم بالاولد ترافورد.

وأكد مويس في تصريحات أدلى بها بعد المباراة أنه كان يدرك بالفعل أن خلافة المدير الفنى الاسطورى فيرجسون لن تكن امرا يسيرا غير انه لم يكن يتصور مدى الصعوبة التى ينطوى عليها ذلك.

وقال مويس: "العمل بعد شخص مثل السير فيرجى أمر صعبا لاى مدرب غير اننى اعترف بأنه اصعب من اى شئ تصورته".